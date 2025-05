Tak wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.), nad którym pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

Dziś zgodnie z art. 83f ust. 8 w zw. z ust. 6 ustawy o ochronie przyrody organ, do którego wniesiono zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (najczęściej: wójt, burmistrz, prezydent miasta), w terminie 21 dni zarządza oględziny, w trakcie których ocenia, czy drzewo powinno zostać wycięte. Od momentu ich przeprowadzenia może w ciągu 14 dni nie zgodzić się na wyrąb. Wycinka może nastąpić, jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Jeśli zatem oględziny nie zostały przeprowadzone w instrukcyjnym okresie 21 dni, to termin do wniesienia sprzeciwu nie rozpoczyna biegu. To może spowodować, że postępowania dotyczące wycinki drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, które są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, mogą się nadmiernie przedłużać. Problem ten był podnoszony przez stronę społeczną w procesie związanym z opracowaniem rozwiązań deregulacyjnych.

35 dni na decyzję o wycince

Dlatego resort proponuje wprowadzenie 35-dniowego terminu liczonego od dnia zgłoszenia na wniesienie sprzeciwu od zamiaru usunięcia drzewa przez organ.

„Projektowany 35-dniowy termin jest sumą czasu na oględziny i sprzeciw, co zdyscyplinuje organy do przeprowadzenia oględzin w pierwotnym 21-dniowym terminie i zabezpieczy wnioskodawców, zmniejszając uciążliwości związane z oczekiwaniem na decyzję i zwiększając bezpieczeństwo w przypadkach, gdy drzewo przeznaczone do wycinki stanowi zagrożenie” – uzasadnia MKiŚ.

Resort pozostawia zasadę, że usunięcie drzewa będzie mogło nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu we wskazanym terminie (milcząca zgoda).

„Oczekiwanym efektem nowelizacji jest skrócenie czasu trwania postępowań administracyjnych” – wskazuje MKiŚ.

Ochrona przyrody do poprawki

Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kw. 2025 r.

Resort środowiska pracuje równolegle nad innym projektem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Ma ona na celu wyeliminowanie problemów zidentyfikowanych w trakcie stosowania obowiązujących przepisów w czterech obszarach tematycznych:

tworzenia form ochrony przyrody;

funkcjonowania parków narodowych;

monitoringu przyrodniczego;

ochrony dzikiej flory i fauny.

Zdaniem ministerstwa obecne przepisy nie zapewniają wystarczająco skutecznych narzędzi ochrony przyrody.

„Szereg regulacji obowiązuje od ponad 20 lat i nie był przedmiotem weryfikacji oraz uaktualnienia od czasu wejścia w życie ustawy. Część rozwiązań okazała się w praktyce niewystarczająca lub nie pozwala na skuteczne zarządzanie i ochronę obszarów chronionych” – twierdzi resort.

Rada Ministrów ma przyjąć projekt w IV kw. 2025 r. ©℗