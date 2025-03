Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli z 45-letnim stażem trafi tylko do tych, którym wskazany okres pracy upłynie po 31 grudnia 2025 r. Związkowcy domagają się zmiany przepisów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce wprowadzić nową nagrodę dla starszych nauczycieli po 45 latach pracy. Takie rozwiązanie znalazło się w projekcie nowelizacji ustawy – Karta nauczyciela. Zastrzeżenia budzi jednak przepis przejściowy. Zgodnie z art. 11 projektu prawo do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy uzyskają nauczyciele, którym wymagany staż upłynie po 31 grudnia 2025 r. Oznacza to, że część osób z 45-letnim stażem nie otrzyma bonusu tylko dlatego, że wypracowali ten okres przed końcem 2025 r.

– Skoro wprowadza się nowe świadczenie, to prawo do niego powinni zyskać wszyscy nauczyciele, którzy są wciąż aktywni w zawodzie i mają już przepracowane 45 lat lub więcej. Nie powinno być takiego ograniczenia tylko do tych, którzy takie uprawnienie nabędą po 31 grudnia 2025 r. – mówi Sławomir Wittkowicz, członek prezydium Forum Związków Zawodowych, przewodniczący WZZ „Forum-Oświata”.

Z tym postulatem zgadzają się również inne organizacje związkowe.

– Będziemy się domagać od resortu szczegółowych wyliczeń, ile osób w zawodzie pracuje obecnie ze stażem pracy wynoszącym 45 lat i więcej. Przepis przejściowy może mieć zastosowanie do wszystkich nauczycieli, którzy mają co najmniej 45 lat stażu, aby mogli skorzystać z nagrody jubileuszowej – mówi dr Waldemar Jakubowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Nauczyciel z długim stażem nabywa prawo do nagrody jubileuszowej

Lata pracy Tak jest* Tak będzie* 20 75 proc. 75 proc. 25 100 proc. 100 proc. 30 150 proc. 150 proc. 35 200 proc. 200 proc. 40 250 proc. 300 proc. 45 Nie ma 400 proc.

* wysokość miesięcznego wynagrodzenia, na podstawie której wylicza się nagrodę

Jego zdaniem nic nie szkodzi, aby takie rozwiązanie miało zastosowanie z mocą wsteczną do wszystkich, którzy mają spełniony warunek stażowy. Za przykład podaje przepis przejściowy zawarty w rozporządzeniu ministra edukacji nauki i sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz.U. z 2001 r. nr 128, poz. 1418). Zgodnie z par. 5 ust. 2 rozporządzenia „nauczycielowi posiadającemu w dniu wejścia w życie przepisów tego aktu okres pracy dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, któremu w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości”.

– Wystarczy zastosować zbliżony mechanizm. Będziemy taką poprawkę zgłaszać, bo nie może tak być, że do nowego świadczenia tylko część nauczycieli zyska prawo, a pozostali, którzy mają więcej niż 45 lat pracy w zawodzie, mieliby nie skorzystać z nowego uprawnienia – wskazuje Krzysztof Baszczyński ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Jeśli resort nie poprawi przepisów, to w środowisku nauczycielskim pojawią się niepotrzebne żale i pretensje – dodaje.

Nawet samorządowcy przyznają, że przepis przejściowy jest niezrozumiały.

– Nauczycieli z takim stażem nie ma przecież zbyt wielu. Dla zachowania poczucia sprawiedliwości nowe rozwiązanie powinno mieć zastosowanie do wszystkich nauczycieli, którzy w dniu wejścia nowelizacji Karty nauczyciela mają 45 lat stażu pracy lub więcej – uważa Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. – Jeśli ten przepis nie zostanie poprawiony, część nauczycieli poczuje się pokrzywdzona, że została pominięta, mimo że formalnie spełnia warunki stażowe do otrzymania tego bonusu. Tak naprawdę świadczenie po 45 latach pracy będzie wypłacane co do zasady we wrześniu 2026 r., bo rzadko dochodzi do sytuacji, że nauczyciel zatrudnia się w szkole na początku roku kalendarzowego – zaznacza. ©℗