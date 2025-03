Samorządy zyskają pół roku na przygotowanie ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego - wynika z projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który trafił do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Do końca stycznia br. prace nad nimi rozpoczęło ok. 75 proc. gmin.

Do Stałego Komitetu Rady Ministrów został skierowany projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Plan ogólny w znacznej mierze" zastąpi dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, które zgodnie z nowelizacji stracą moc najpóźniej 1 stycznia 2026 r. W tym samym terminie zakończy się okres przejściowy i wejdą w życie wszystkie znowelizowane przepisy reformy systemu planowania przestrzennego. "Mając na uwadze stan zaawansowania prac nad planami ogólnymi, istnieje obawa, że dla wielu gmin termin ten będzie niewystarczający i do tego czasu prace nie zostaną zakończone" - stwierdza Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które przygotowało projekt nowelizacji. Gminy zyskają dodatkowo pół roku Zdaniem MRiT wydłużenie obowiązującego terminu o pozwoli gminom na dokończenie procedur sporządzania planów ogólnych bez zawieszenia uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazało w założeniach, że istotą planowanych rozwiązań jest zmiana terminu obowiązywania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin wskazanego w ustawie z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, na dzień 30 czerwca 2026 r. Jak wskazano w ocenie skutków regulacji, oprócz zmiany terminu obowiązywania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin projektowane rozwiązania mają doprowadzić do eliminacji "oczywistych omyłek i wątpliwości interpretacyjnych", które ujawniły się w trakcie stosowania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ta zmiana pociągnie inne Po zmianie terminu obowiązywania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin zmianie ulegną również inne powiązane terminy, określające wejście w życie poszczególnych znowelizowanych przepisów reformy systemu planowania przestrzennego, w tym czas obowiązywania przepisów przejściowych dotyczących: terminu uwzględnienia złoża strategicznego w planie ogólnym i planie miejscowym;

zakończenia wydawania uchwał o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, związanego z utratą mocy obowiązującej ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących oraz uchwał o ustaleniu lokalizacji biogazowni rolniczej, a także uchylenia niezbędnych odwołań do tych uchwał w innych przepisach;

uruchomienia Rejestru Urbanistycznego i udostępniania w nim danych przestrzennych, przyjętych dokumentów planistycznych oraz ich projektów, które do tego czasu są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej;

uruchomienia "newslettera planistycznego"; obowiązku tworzenia danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozszerzonym zakresie;

obowiązku opracowania strategii rozwoju gminy; zasad wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

wprowadzenia 60-dniowego terminu na wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.