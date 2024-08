Samorządowe urzędy będą zakładać jeden adres do doręczeń elektronicznych (ADE). Możliwe będzie ponadto odstąpienie od stosowania e-Doręczeń przez urzędników do końca 2025 r. przy okazji masowych wysyłek – np. decyzji dotyczących wymiaru podatku. Takie m.in. zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji (MC).

Doręczenia elektroniczne ruszą 1 stycznia 2025 r., jednak przez pierwszy rok będzie trwał okres przejściowy – urzędy będą musiały posiadać ADE, ale komunikacja w pełni elektroniczna ruszy w 2026 r. – Liczymy na to, że do tego czasu zostanie wypracowane techniczne rozwiązanie, które pozwoli na masowe przeszukiwanie bazy adresów elektronicznych (BAE), co ułatwi wysyłkę za pomocą e-Doręczeń – komentuje Patrycja Grebla-Tarasek, radczyni prawna Związku Powiatów Polskich. Projektowana nowelizacja przesądza, że samorządy będą zakładać jeden ADE – na urząd. Wcześ niej były wątpliwości, czy nie powinny tworzyć osobnego dla organu (np. wójta).

Resort cyfryzacji rozwiązuje również część problemów dotyczących terminów, w których poszczególne jednostki mają wdrażać PURDE (e-Doręczenia) i PUH (Publiczna Usługa Hybrydowa, czyli elektroniczna wysyłka listów, a następnie wydrukowanie ich przez operatora – obecnie Pocztę Polską – i przekazanie w formie tradycyjnej). Wiadomo już więc, że samorządowe instytucje kultury i samorządowe osoby prawne (spółki komunalne) będą stosować PUH od 1 października 2029 r. – To dobre rozwiązanie. Jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im podmioty będą miały obowiązek korzystania z PURDE i PUH w tych samych terminach – mówi Beniamin Rozczyński, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu. Pole do interpretacji pozostanie jednak w odniesieniu do samorządowych jednostek budżetowych (np. szkoły i przedszkola publiczne). Ministerstwo podtrzymuje interpretację, że powinny one stosować PURDE od 1 stycznia 2025 r., a PUH od 1 października 2029 r. Według części prawników z przepisów wynika obowiązek wdrożenia obu usług od przyszłego roku.©℗