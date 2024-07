Zaledwie o 5 tys. zł będą mogły się ubiegać koła gospodyń wiejskich na działania integrujące mieszkańców. Pierwotna propozycja zakładała, że do podziału na gminę będzie 250 tys. zł.

Zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 16 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1074), które wejdzie w życie w sobotę.

Przypomnijmy, że bonus frekwencyjny zgodnie z zapowiedzią rządu Mateusza Morawieckiego miał zostać wypłacony kołom gospodyń wiejskich (KGW) w tych gminach, w których frekwencja w wyborach do Sejmu RP przeprowadzonych 15 października 2023 r. wyniosła powyżej 60 proc. Wsparciem miały zostać objęte te koła, których siedziba znajduje się w gminie o liczbie mieszkańców do 20 tys. Wysokość wsparcia miała stanowić iloraz kwoty 250 tys. zł i liczby KGW w danej miejscowości. Pieniądze z tego tytułu miały trafić na konta kół do końca czerwca 2024 r. jako nagroda za zachęcanie mieszkańców do udziału w wyborach parlamentarnych. Tak się jednak nie stało.

Nowy rząd znacznie zmodyfikował przepisy. Zgodnie z najnowszą wersją rozporządzenia wsparcie wyniesie 5 tys. zł na jedno koło. Aby uzyskać pieniądze, trzeba będzie zorganizować wydarzenie integrujące społeczność lokalną. Ponadto zostanie zniesione ograniczenie pomocy do kół gospodyń wiejskich działających na obszarze gmin do 20 tys. mieszkańców. W związku z wprowadzanymi zmianami rząd wydłużył też termin naboru wniosków o tę pomoc do 20 września 2024 r. ©℗