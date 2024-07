Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował postulaty dotyczące wynagradzania nauczycieli, które przekazał Ministerstwu Edukacji Narodowej. Jakie są kluczowe punkty tych postulatów?

Podwyżki wynagrodzeń

ZNP domaga się, aby w 2025 roku wynagrodzenia nauczycieli wzrosły co najmniej o 15%. Dodatkowo, od września 2024 roku wynagrodzenie nauczycieli mianowanych z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym ma wzrosnąć.

Powiązanie wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce

Związek proponuje powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, co pozwoli na odpolitycznienie decyzji dotyczących płac nauczycieli.

ZNP oczekuje podwyższenia dodatku za wychowawstwo do kwoty 500 zł. Obecnie wynosi on 300 zł, co jest niewystarczające wobec obowiązków związanych z pełnieniem funkcji wychowawcy.

Nagroda jubileuszowa

Związkowcy chcą wprowadzenia nagrody jubileuszowej dla nauczycieli po 45 latach pracy, w wysokości 350% wynagrodzenia miesięcznego.

Ujednolicenie zasad dotyczących odprawy emerytalnej

ZNP proponuje ujednolicenie zasad dotyczących odprawy emerytalnej dla nauczycieli i pracowników samorządowych.

Godziny ponadwymiarowe

ZNP postuluje uregulowanie kwestii rozliczania godzin ponadwymiarowych. To ważne, aby nauczyciele byli odpowiednio wynagradzani za dodatkową pracę.

Wynagrodzenie za wyjazdy na wycieczki

Związek zwraca uwagę na potrzebę wynagradzania nauczycieli za organizację i opiekę nad uczniami podczas szkolnych wycieczek.

Doraźne zastępstwa

ZNP proponuje uregulowanie kwestii doraźnych zastępstw, czyli zajęć opiekuńczo-wychowawczych realizowanych przez nauczycieli specjalistów. To ważne zadanie, które wymaga uwzględnienia w czasie pracy nauczycieli.

Liczba osób w oddziałach

Związek postuluje zmiany w przepisach dotyczących maksymalnej liczebności oddziałów przedszkolnych i szkolnych. Zdaniem ZNP, do oddziałów powinno uczęszczać maksymalnie 20 osób, aby umożliwić indywidualizację nauczania.

Zespół do spraw pragmatyki zawodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej powołało Zespół, który zajmuje się kwestiami wynagradzania nauczycieli, awansem zawodowym, oceną pracy, emeryturami i świadczeniami kompensacyjnymi. Wypracowane propozycje zmian zostaną poddane konsultacjom społecznym. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele MEN, ministra pracy, finansów, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz związków zawodowych .