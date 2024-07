Związek Nauczycielstwa Polskiego przesłał do Ministerstwa Edukacji Narodowej katalog spraw wymagających pilnego uregulowania w zakresie zatrudniania nauczycieli i pracy szkół.

Najwięcej miejsca, ZNP poświęca konieczności podniesienia wynagrodzeń. Docelowo, związek chce, by wynagrodzenia nauczycieli były powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Krokiem przybliżającym do tego celu miałoby być podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w 2025 roku o 15 proc. Jeszcze we wrześniu 2024, ZNP chce, by podnieść wynagrodzenia nauczycieli mianowanych.

ZNP domaga się również, by zmianie uległ sposób wypłacania dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy. Zdaniem Związku, powinien być przyznawany nauczycielom pracującym w określonych warunkach, bez względu na rodzaj placówki.

Sporo miejsca ZNP poświęca także uregulowaniu przepisów dotyczących wycieczek szkolnych. Wśród postulatów znajduje się tu zapłata za zaplanowane godziny ponadwymiarowe, wprowadzenia dodatku funkcyjnego dla nauczyciela kierownika wycieczki szkolnej oraz wprowadzenie delegowanie nauczyciela do pracy poza siedzibę szkoły.

ZNP oczekuje także zwiększenia dodatku za wychowawstwo do 500 zł, określenia maksymalnej liczebności oddziałów przedszkolnych i szkolnych na 20 osób oraz wprowadzenia nagrody jubileuszowej nauczycieli za 45 lat pracy w wysokości 350 % wynagrodzenia miesięcznego.

Wśród pozostałych postulatów znajduje się:

• uregulowanie rozliczania godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia

• uregulowanie realizacji godzin ponadwymiarowych

• uregulowanie w przedszkolach i szkołach problemu przydzielania tzw. doraźnych zastępstw, jako zajęć opiekuńczo – wychowawczych realizowanych bezpłatnie, w ramach swojego czasu pracy przez nauczycieli specjalistów psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów, logopedów, doradców zawodowych, bibliotekarzy szkolnych oraz wychowawców świetlicy.