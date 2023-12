TSUE: to nie dyskryminacja

We wtorek Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zakaz noszenia w miejscu pracy przez urzędników UE symboli religijnych nie jest dyskryminujący, jako środek stosowany w celu ustanowienia całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego. Jak stwierdził TSUE, nie będzie to dyskryminacja, jeśli zakaz ten jest „stosowany w sposób ogólny i bez rozróżnienia względem wszystkich pracowników tej administracji i ogranicza się do tego, co ściśle konieczne”.

Sprawa rozpatrywana przez sąd dotyczyła kierowniczki biura gminy w Belgii, której zakazano noszenia chusty islamskiej w miejscu pracy. Gmina zmieniła swój regulamin pracy i nakazała pracownikom przestrzeganie „ścisłej neutralności”. Kobieta uznała więc, że jej wolność religii została naruszona i że jest ofiarą dyskryminacji. Tym bardziej że nie ma kontaktu z interesantami.

TSUE w swoim wyroku orzekł, że noszenie widocznych symboli ujawniających przynależność ideologiczną lub religijną jest zakazane w odniesieniu do wszystkich pracowników, w tym tych, którzy nie mają kontaktu z obywatelami. Zastrzegł jednak, że administracja publiczna może przyjąć politykę, która zezwala, w sposób ogólny i bez rozróżnienia, na noszenie widocznych symboli ujawniających przekonania. Według TSUE jednostki administracyjne w każdym państwie członkowskim mają prawo określić, na co się zgadzają w odniesieniu do koncepcji neutralności służby publicznej. Do sądów krajowych należy zbadanie przestrzegania tych wymogów. ©℗