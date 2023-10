Nawet 8 tys. szkół podstawowych będzie mogło w najbliższych pięciu latach uzyskać dofinansowanie na remonty oraz doposażenie kuchni i pomieszczeń, w których dzieci jedzą posiłki.

Otrzymanie takiego wsparcia będzie możliwe na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji modułu trzeciego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Wspomniany program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 149 z 23 sierpnia 2023 r. (M.P. poz. 881) i stanowi kontynuację działań podejmowanych w jego poprzedniej edycji, na lata 2019–2023. Składa się on z trzech modułów. W ramach dwóch pierwszych gminy będą otrzymywać dofinansowanie na zapewnianie bezpłatnych posiłków dzieciom, uczniom i osobom dorosłym. Natomiast trzeci moduł jest skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe i szkoły artystyczne i ma poprawić warunki funkcjonowania ich stołówek.

W zapowiadanym projekcie rozporządzenia znajdą się przepisy zakładające, że wsparcie finansowe będzie mogło zostać udzielone na pokrycie kosztów usług remontowo-modernizacyjnych oraz zakupu niezbędnego wyposażenia do kuchni oraz miejsc spożywania posiłków. Maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosić: 80 tys. zł w przypadku doposażenia istniejących stołówek albo uruchomienia nowych lub 20 tys. zł, jeśli planowana inwestycja dotyczy tylko adaptacji i wyposażenia jadalni. Co istotne, gmina lub inny organ prowadzący publiczną szkołę będą musiały zagwarantować wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20 proc. szacowanych kosztów.

Łączna kwota przewidziana na moduł trzeci programu wynosi 249,4 mln zł, a w każdym z pięciu lat jego realizacji będzie do podziału 40 mln zł. W zależności od tego, jaki rodzaj inwestycji będzie prowadzony, rząd szacuje, że pozwoli to objąć dofinansowaniem od 2,4 tys. do nawet 7,9 tys. szkół podstawowych i artystycznych. Co istotne, każdy organ prowadzący będzie mógł otrzymać wsparcie na konkretną szkołę jeden raz w ciągu trwania programu, przy czym będzie możliwe ponowne wnioskowanie o przyznanie pieniędzy, jeśli w danym roku wsparcie nie zostanie udzielone. Dodatkowo w przepisach znajdzie się zastrzeżenie, że z możliwości uzyskania dofinansowania będą wyłączone szkoły, które otrzymały je w latach 2019–2023. Tak jak było do tej pory, wnioski o pomoc finansową dla stołówek będą co do zasady składane do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły z wyjątkiem organów prowadzących placówki artystyczne, które będą je wysyłać do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. ©℗