Rząd na wczorajszym posiedzeniu przyjął projekt zmian w organizacji kształcenia pielęgniarek i położnych. Do tej pory miały one własną jednostkę organizującą i nadzorującą kształcenie, jednak teraz ma to ulec zmianie. Projekt nowelizacji ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw prowadzi do likwidacji funkcjonującego odrębnie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP). Obecnie CKPPiP zajmuje się organizacją i nadzorem nad prowadzeniem kształcenia podyplomowego, czyli kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i szkolenia specjalizacyjnego pielęgniarek i położnych. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) natomiast organizuje i realizuje elementy kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia. Po zmianie wszelkimi sprawami związanymi z kształceniem podyplomowym ma się zająć jedna instytucja – CMKP. Zmiana struktury nie oznacza ani oszczędności, ani dodatkowych kosztów. Zadania w zakresie kształcenia i ich źródła finansowania się nie zmienią. Planuje się też, że wszyscy dotychczasowi pracownicy CKPPiP zostaną zatrudnieni w CMKP. Ustawa ma wejść w życie 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.©℗ Podstawa prawna Etap legislacyjny Projekt skierowany do Sejmu