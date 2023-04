Osoby, które pracowały w warsztacie terapii zajęciowej (WTZ), będą mogły się zajmować świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Taką możliwość przewiduje rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. poz. 395), które zacznie obowiązywać 1 maja br. Teraz katalog placówek, w których posiadanie doświadczenia zawodowego uprawnia do zajmowania się osobami z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania, obejmuje m.in. szpital psychiatryczny i środowiskowy dom samopomocy, a od przyszłego miesiąca na tej liście znajdzie się też WTZ.

Kolejna zmiana, którą wprowadza rozporządzenie, dotyczy odpłatności za korzystanie z usług. Co do zasady są one bezpłatne dla osób, które spełniają kryterium dochodowe w pomocy społecznej, wynoszące obecnie 776 zł dla osoby samotnej oraz 600 zł na osobę w rodzinie. Jednak gdy dochód osoby niepełnosprawnej jest wyższy, wtedy zastosowanie ma tabela – zawartym w niej przedziałom dochodowym są przyporządkowane procentowe wskaźniki odpłatności za jedną godzinę usług (wysokość opłaty ustala gmina).

Przykładowo teraz jest tak, że jeśli dochód wynosi od 100 proc. do 132,5 proc. progu w pomocy społecznej, to wtedy za specjalistyczne usługi opiekuńcze jest pobierane 1,5 proc. opłaty, jeśli osoba niepełnosprawna jest samotna, a 3,5 proc., gdy ma rodzinę. W przedziale 237,5 proc.–255 proc. kryterium odpłatność stanowi odpowiednio 15 proc. i 25 proc. kosztu jednej godziny usług, a jeśli dochód przekracza 330 proc., to wtedy w obydwu przypadkach opłata wynosi 100 proc.

W nowych przepisach te przedziały dochodowe zostały zmodyfikowane. I tak wspomniana odpłatność w wysokości 1,5 proc. oraz 3,5 proc. będzie obejmować osoby z dochodem między 100 proc. a 220 proc. kryterium, a pełna opłata będzie wnoszona, gdy dochód przekroczy 600 proc. progu. Dzięki temu wiele osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych będzie za nie mniej płacić.

Następna zmiana zawarta w rozporządzeniu jest związana z rozszerzeniem listy przesłanek, których zaistnienie może spowodować, że ośrodek pomocy społecznej zwolni osobę z zaburzeniami psychicznymi z ponoszenia części lub całej opłaty. Teraz może to zrobić, gdy np. wystąpi jakieś zdarzenie losowe lub gdy jest ponoszona opłata za pobyt innego członka rodziny w domu pomocy społecznej. Natomiast nowe przepisy wskazują, że takie zwolnienie będzie można uzyskać również wtedy, gdy w rodzinie są ponoszone zwiększone wydatki na zakup leków, leczenie lub rehabilitację.

W rozporządzeniu zostały uwzględnione też przepisy przejściowe, które stanowią, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed 1 maja br. będą stosowane przepisy już w nowym brzmieniu. Z kolei dotychczas wydane decyzje o odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze zachowają moc do dnia w nich określonego, ale nie dłużej niż przez dwa miesiące, czyli do końca czerwca. To oznacza, że ośrodki pomocy społecznej muszą do tego czasu zmienić decyzje ustalające wysokość opłaty, tak aby była zgodna z nowymi przedziałami dochodowymi. ©℗