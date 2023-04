Jeszcze w ubiegłym roku wydawało się, że narastający od kilku lat problem, jaki mają domy pomocy społecznej (DPS) z zatrudnianiem pielęgniarek, uda się w końcu rozwiązać. Miało się tak stać dzięki projektowi nowelizującemu przepisy ustaw: o pomocy społecznej oraz o działalności leczniczej. Do konsultacji został on skierowany w lipcu 2022 r., ale od tamtego czasu mija już dziewięć miesięcy i nic się z nim nie dzieje. I chociaż formalnie nie został on wycofany z procesu legislacyjnego, to w praktyce prace nad nim nie są kontynuowane.