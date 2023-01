Problem w tym, że o ile wprowadziła ona takie same zasady przyznawania ekwiwalentów, to wraz z uchyleniem starej ustawy zniknęło umocowanie samorządów do wydawania uchwał ich dotyczących. Co za tym idzie – te dotychczasowe utraciły moc. Z kolei nowe przepisy przewidywały możliwość wydania nowych uchwał dopiero od 30 czerwca 2022 r., nowa ustawa nie zawierała również rozwiązań przejściowych. W efekcie powstała luka, konsekwencją czego było to, że część samorządów po prostu nie wypłacała świadczeń za udział w akcjach, które miały miejsce w I połowie 2022 r. (pisaliśmy o tym w DGP nr 198/2022 „Kłopotliwe ekwiwalenty dla strażaków ochotników”).