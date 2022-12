Od listopada 2022 r. obowiązują zmienione reguły kształtowania klauzul waloryzacyjnych w umowach w sprawie zamówień publicznych. Kontraktowe postanowienia waloryzacyjne muszą być ustanawiane we wszystkich umowach zawieranych na okres dłuższy niż sześć miesięcy, w tym także tych, których przedmiotem są dostawy. To jedna ze zmian, jakie do ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2185; dalej: p.z.p.) wprowadziła ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185; dalej: nowelizacja z 7 października 2022 r.). Odpowiadamy na pytania, które po zmianie przepisów uczestnicy rynku zamówień publicznych zadają na szkoleniach.

O co urzędnicy pytają na szkoleniach Czego dotyczy sześciomiesięczny termin