Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.) jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. Natomiast według art. 261 u.f.p. kierownik samorządowej jednostki budżetowej może w celu realizacji zadań zaciągać zobowiązania pieniężne, w tym zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego (innego niż kredyt i pożyczka), do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki. A zatem zakres upoważnienia do zaciągania zobowiązań zakreśla wysokość zaplanowanych w planach finansowych kwot wydatków, plan finansowy wydatków jednostki jest bowiem nie tylko limitem wydatków na dany rok, lecz także limitem zobowiązań, w granicach którego dopuszczalne jest ich zaciąganie.