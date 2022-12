Tak wynika z orzeczenia NSA. Rozstrzygnął on wątpliwości co do tego, jak określać, ile osób korzysta z systemu gospodarki odpadami, w przypadku nieruchomości niezamieszkanych.

Skonstruowanie postanowień regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie w praktyce wciąż wywołuje wiele wątpliwości. Dotyczą one w szczególności kwestii związanych z ustalaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym m.in. w przypadku nieruchomości niezamieszkanych. W jednym z ostatnich orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął, że użyte w ustawie określenie „liczba osób korzystających z pojemników”, które ma wpływ na minimalną wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości o charakterze biurowym, usługowym, produkcyjnym i rzemieślniczym oraz magazynowym, może być określona jako liczba osób zatrudnionych. Analizowany problem