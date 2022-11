Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg mówiła w internetowej części wywiadu w Radiu Zet o nowej odsłonie programu Maluch Plus. Program ma na celu wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Jest programem rocznym.

Reklama

"W przyszłym tygodniu ogłosimy nowy program Maluch Plus" - zadeklarowała Maląg, podkreślając, że jest to rozwiązanie, które wspiera rodziny. Sprecyzowała, że ogłoszenie programu w nowej odsłonie nastąpi najprawdopodobniej w środę.

"Jedno, co dzisiaj mogłabym powiedzieć, na pewno budżet tego programu będzie blisko trzy razy większy, niż był w poprzednich latach, a był 450 mln, tak że budżet będzie potrojony" - powiedziała Maląg.

Reklama

Pytana o to, kto będzie mógł skorzystać z tego wsparcia, wskazała przede wszystkim na samorządy. "My będziemy dawać informacje samorządowi, według algorytmu taka i taka kwota jest do dyspozycji - czy samorząd podejmuje się wykonania tego zadania. Jeżeli samorząd podejmie decyzje, że nie (...) to wtedy może skorzystać też czy organizacja pozarządowa czy podmiot gospodarczy, który na danym terenie chce prowadzić żłobek lub te pieniądze mogą przejść do innego samorządu" - powiedziała szefowa MRiPS.(PAP)

szz/ mhr/