Od 1 grudnia rozpocznie się zasilanie danymi Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu (SIDUSIS). To system sprawozdawczości telekomunikacyjnej, który przybierze postać mapy. Wdrożenie nowej bazy przyniesie wiele korzyści, lecz także oznacza nowe obowiązki związane m.in. z dostarczeniem informacji potrzebnych do jej stworzenia i aktualizacji. Nałożono je m.in. na samorządy i przedsiębiorców telekomunikacyjnych budujących sieci internetowe. Nowelizacja ustawy ustanawiająca bazę wprowadza również koordynatora szerokopasmowego – przy czym jego powołanie przez gminy nie będzie obowiązkowe.

Nowa baza informacyjna została powołana do życia przez ustawę z 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (dalej: nowelizacja), która weszła w życie 22 października 2022 r., z kilkoma wyjątkami.