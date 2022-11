Podmiot prowadzący żłobek złożył na tę czynność skargę do WSA, ale została odrzucona jako niedopuszczalna, ponieważ jej przedmiot nie należy do właściwości sądu administracyjnego. Sąd przypomniał, że zgodnie z przepisami ustawy z 30 września 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.) kontroluje on legalność działalności organów administracji publicznej, sprawowanej we władczych formach wymienionych w art. 3 par. 2 pkt 1–7. Należą do nich m.in. decyzje administracyjne, postanowienia, akty prawa miejscowego; WSA są też właściwe do rozpatrywania skarg na bezczynność i przewlekłość postępowania. W efekcie działania administracji, których nie da się jednoznacznie sklasyfikować jako jednej z wymienionych w przepisach form, nie podlegają kontroli sądowej.