Kadencja radnych , wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która upływa w 2023 r., zostanie wydłużona do 30 kwietnia 2024 r. Takie m.in. zmiany przewiduje ustawa z 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, nad którą pracuje obecnie Senat. Lokalni włodarze są podzieleni w ocenie zaproponowanych w niej rozwiązań. Zgadzają się jednak co do tego, że zmiana daty wyborów przysporzy im dodatkowej pracy.