Inna zaakceptowana przez nich modyfikacja dotyczyła przepisu umożliwiającego pozostanie w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej osobie, która skończyła 18 lat – do czasu 25. urodzin. Co do zasady może ona dalej być wychowankiem pieczy, o ile się uczy. Posłowie postanowili zaś rozszerzyć ten przepis w taki sposób, aby w pieczy mogły pozostać również pełnoletnie osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, niezależnie od tego, czy kontynuują naukę, czy nie.