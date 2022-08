Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała w latach 2019-2021 20 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z gmin wiejskich w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim i pomorskim. W raporcie „Gospodarowanie zasobami wodnymi przez przedsiębiorstwa wodociągowe w gminach wiejskich” wskazuje, że w ponad połowie jednostek straty przekroczyły 30 proc. wyprodukowanej i wtłoczonej do sieci wody. Aż w 45 proc. przedsiębiorstw straty odpowiadały ponad połowie objętości sprzedanej wody, natomiast w sześciu z nich przekroczyły 60 proc. Te dane mogą przerazić, zwłaszcza mając na uwadze, że Polska zaliczana jest do krajów ubogich w zasoby wodne (patrz: infografika). - Straty wody w Polce są na kompletnie nieakceptowalnym poziomie. Udowadniają to wszystkie kolejne kontrole NIK - komentuje Sławomir Speruda z firmy WaterKEY, autor m.in. książki „Straty wody w polskich sieciach wodociągowych”.