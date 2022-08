Po pierwsze galopujące koszty zagospodarowania odpadów. Z tym borykają się wszystkie gminy. Zagospodarowanie tony tworzyw sztucznych w Częstochowie w 2013 r. kosztowało 6 zł, w 2017 r. – 227 zł, w 2019 – 740 zł, a w tym roku będzie to, jak przewidują w planie, 1197 zł. Różnica na przestrzeni dziewięciu lat jest szokująca. To samo dotyczy papieru. W 2013 r. – 6 zł, a teraz 772 zł. Podwyżki napędzają czynniki makroekonomiczne, na które nie mamy wpływu. Oczywiście to my wybieramy dostawcę, ale robimy to w otwartym przetargu, starając się działać maksymalnie efektywnie – np. konsolidując zamówienie do wszystkich naszych jednostek. Warto przytoczyć przykłady z kilku miast, gdzie wynik wspólnego przetargu na energię elektryczną m.in. dla szkół, przedszkoli czy domów pomocy społecznej to wzrost cen: w Gdyni o 386 proc., Pile o 259 proc., Rzeszowie o 320 proc., Kołobrzegu o 362 proc., Legionowie o 312 proc., Bydgoszczy o 300 proc. czy też we Wrześni o 278 proc. Przypominam sobie analizę dotyczącą finansowania gospodarki odpadami na Opolszczyźnie w latach 2016–2019. Tylko jednej gminie udało się wyjść na zero. We wszystkich pozostałych opłaty wnoszone przez mieszkańców nie równoważyły kosztów i trzeba było do systemu gospodarki odpadami dokładać. W sytuacji, w której tnie się nam dochody, znacznie ogranicza nam się również możliwości dopłaty do tego systemu. A przez wiele lat obowiązywała zasada, że gospodarka odpadami ma się bilansować.