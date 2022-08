Organizacja zawarła w nim swoje uwagi do projektu nowelizacji ustaw: o pomocy społecznej oraz o działalności leczniczej. Zakłada on, że DPS będzie mógł wystąpić do wojewody o nadanie statusu podmiotu leczniczego. Dzięki temu będzie mógł zawierać kontrakty z NFZ, w ramach których będzie finansowana opieka pielęgniarska oraz wynagrodzenia tej grupy zawodowej. Takie rozwiązanie ma niwelować obecne znaczne dysproporcje w wysokości wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w DPS oraz ich koleżanek pracujących w szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych.