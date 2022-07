Jak informowaliśmy, rząd planuje spełnić wielokrotnie podnoszony w środowisku postulat wyrównania płac pielęgniarek pracujących w domach opieki społecznej (DPS) z tymi pracującymi w podmiotach leczniczych („Dom pomocy społecznej jak placówka medyczna”, DGP nr 132/2022). W ubiegłym tygodniu projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności leczniczej został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu, a teraz skierowano go do konsultacji.