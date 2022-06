Zgodnie z najnowszymi danymi GUNB do systemu złożono dotychczas ponad 5,3 mln deklaracji. – Zakładamy, że do CEEB powinno wpłynąć ok. 5,5 mln deklaracji i zbliżamy się do tej liczby – mówi nam Joanna Niedźwiecka, rzeczniczka prasowa głównego inspektora nadzoru budowlanego.