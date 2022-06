Minimum programowe dla II stopnia specjalizacji zostanie poszerzone w części obejmującej przygotowanie ogólne (dodanych będzie pięć modułów) oraz tej dotyczącej przygotowania specjalistycznego dostosowanego merytorycznie do wybranej przez pracownika socjalnego specjalizacji (tu przybędą cztery moduły). Przełoży się to na zwiększenie łącznej liczby godzin zajęć z 240 do 280, choć w tym przypadku również dojdzie do zredukowania liczby godzin w obecnych blokach tematycznych. Ponadto z 12 do 20 godzin wzrośnie liczba godzin przeznaczonych na konsultacje pracy dyplomowej.