Mężczyzna, który zdał egzamin na prawo jazdy kat. B+E, złożył do starosty wniosek o wydanie stosownego dokumentu. Dołączył wiele badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami poprzednio posiadanych kategorii, przy czym wcześniejsze zaświadczenia były bezterminowe, zaś to dotyczące kat. B+E wskazywało datę kolejnego badania na 4 sierpnia 2036 r.