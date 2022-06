Przechodzenie od opieki zapewnianej przez instytucje do wsparcia świadczonego w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej. Taki jest zasadniczy cel przyjętej przez rząd Strategii rozwoju usług społecznych, polityki publicznej do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.). Prace nad dokumentem trwały przez wiele miesięcy, a jego finalna wersja w wielu miejscach różni się od początkowo proponowanych zapisów. Dotyczy to zwłaszcza zmian, jakie mają nastąpić w pieczy zastępczej oraz opiece nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Ich zakres nie jest tak ambitny, jak pierwotnie zakładano.