– Praca zdalna nie polega jedynie na zapewnieniu laptopa. Czy NIK zakłada, że skoro ZUS zatrudnia 43 tys. pracowników, to powinien posiadać 43 tys. laptopów? Jak oceniono by to z perspektywy dyscypliny finansów publicznych ? – pytał Zbigniew Czucha, dyrektor departamentu kontroli wewnętrznej ZUS.