Nasza koncepcja zakłada, że w pierwszym rzędzie usługa asystencji będzie dostępna dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, bo wymagają one szerokiego wsparcia w różnych sferach życia. Będzie skierowana do osób, które potrzebują wsparcia w wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowo lub nawet całodobowo - w tym przypadku będzie wymagało to zaangażowania więcej niż jednego asystenta w świadczenie tej usługi dla jednej osoby. W przypadku osób ze znaczną niepełnosprawnością asystencja zaczyna się od wsparcia w prostych czynnościach, takich jak umycie się, zjedzenie posiłku i wyjście na zewnątrz, by potem przejść do ich aktywizacji społecznej. Chcemy, aby takie osoby dzięki pomocy asystenta miały możliwość uczestniczenia w różnych sferach życia. Oczywiście mamy świadomość, że nie u wszystkich przełoży się to na aktywizację edukacyjną albo zawodową, ale chodzi o uruchomienie ich potencjału, który bez asystencji nie mógłby się ujawnić ani rozwinąć. Poza tym chcę podkreślić, że przedstawioną propozycję, która stanie się punktem wyjścia do projektu ustawy, traktujemy jako pierwszą fazę wprowadzania systemowego rozwiązania usługi asystencji i zakładamy, że w drugiej fazie osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością również będą nią objęte. Na pewno naszym celem nie jest ich wykluczenie. Co więcej, ta grupa będzie mogła korzystać ze wsparcia asystentów, tak jak było to dotychczas w ramach programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej skierowanych do samorządów i organizacji pozarządowych.