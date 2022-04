Takie rozstrzygnięcie zapadło w sprawie o rozwiązanie spółki komunalnej K. założonej przez cztery pomorskie gminy dla zapewnienia wspólnej obsługi wodno-kanalizacyjnej. W listopadzie 2015 r. miasto N. podjęło jednogłośnie uchwałę o wystąpieniu z pozwanej spółki. Powodem była chęć optymalizacji kosztów przez powołanie nowej spółki wodno-kanalizacyjnej należącej wyłącznie do miasta N. i obsługującej tylko tę gminę. Miasto N. wystąpiło do spółki K. o rozpoczęcie procedury wystąpienia ze spółki. Chodziło o przejęcie przez miasto infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w zamian za umorzenie jego udziałów w spółce. Niestety gminom będącym wspólnikami nie udało się uzgodnić sposobu wyjścia miasta N. ze spółki i od 2018 r. jej funkcjonowanie było praktycznie sparaliżowane – zgromadzenia wspólników albo się nie odbywały, albo były zrywane przez nieobecność miasta N. lub innych gmin wspólników. W efekcie gmina N. zdecydowała się skierować sprawę do sądu , składając powództwo o rozwiązanie spółki.