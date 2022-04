Zgodnie z art. 5 ustawy PFRON może przekazywać miesięczne rekompensaty, począwszy od stycznia br. Wnioski, których termin złożenia minął przed wejściem w życie ustawy (10 marca), powinny zostać złożone do 20. dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zaczęła ona obowiązywać. Oznacza to, że pracodawcy muszą dopełnić formalności w PFRON do 20 kwietnia. Nie są jednak pewni, czy mogą wystąpić o pieniądze do funduszu, skoro odprowadzili do ZFRON część zaliczek podatkowych za styczeń i luty, a przepisy mówią, że prawa do rekompensat nie można łączyć z zasilaniem tego funduszu pieniędzmi z PIT-4. Dlatego właśnie OBPON.org. zapytał, czy muszą oni zwracać te pieniądze do urzędu skarbowego.