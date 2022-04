Goście z Ukrainy to dla oferujących im pomoc gospodarstw domowych wzrost produkowanych odpadów . Nie ma więc nic dziwnego i nadzwyczajnego w tym, że gminy chcą mieć kontrolę, ile osób i gdzie przebywa. W tym celu dążą do aktualizowania deklaracji śmieciowych przez swoich mieszkańców. Nie wszyscy jednak chcą to robić. Jak ich do tego zmusić, przekonać? – Uzależnić wypłatę 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie od aktualizacji deklaracji śmieciowej – mówią niektórzy. Czy mają rację? Czy gminy mogą iść tą drogą?