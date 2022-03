Pozew grupowy przeciwko Skarbowi Państwa dotyczący odpowiedzialności za złą jakość powietrza to nowa ścieżka prawna?

Z tego, co wiemy, jest to nie tylko pierwszy taki proces w Europie, ale w ogóle na świecie. Nigdzie dotąd nie zetknęliśmy się z procesami grupowymi dotyczącymi odpowiedzialności państwa za złą jakość powietrza, a z tym mamy do czynienia w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie.