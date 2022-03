Reklama

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa był w czwartek gościem na antenie TV Republika. Podczas rozmowy został zapytany także o awarię na kolei. "Zwołałem na dzisiaj posiedzenie Zespołu ds. Incydentów Krytycznych. Podczas tego spotkania, które odbędzie się w trybie zastrzeżonym, poznamy wszelkie szczegóły" - zaznaczył Janusz Cieszyński.

Reklama

Podczas rozmowy podkreślił, że "na ten moment nie mamy informacji, na temat poważnych sytuacji w cyberprzestrzeni". "Gdy występują problemy z systemami informatycznymi, kluczowe jest, aby skupiać się na usuwaniu awarii a dopiero później tłumaczyć, co właściwie się stało. Eksperci od tygodni działają w trybie podwyższonej gotowości, dzięki czemu możliwe jest sprawne reagowanie na incydenty" - zaznaczył Janusz Cieszyński.

W jego opinii fale dezinformacji w Rosji są uruchamiane "stopniowo". "Kreml uruchamia aktywa niejednocześnie. To są sieci botów, zautomatyzowanych podawaczy internetowego hejtu rosyjskiej propagandy. Twitter zdjął obrzydliwy wpis autorstwa jednego z wysokich rosyjskich urzędników, zdjęto treści szerzące nienawiść między Polakami a Ukraińcami" - podkreślił.

"Polska od samego początku stoi na pierwszej linii, jeżeli chodzi o nakładanie sankcji i walkę z dezinformacją. Jestem przekonany, że krok po kroku, uda się wyeliminować z cyberprzestrzeni te podżegające do nienawiści i gloryfikujące wojnę przekazy" - przekazał.

Cieszyński został również zapytany o liczbę nadanych numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy. "W środę, pierwszego dnia funkcjonowania systemu, wydanych zostało 37 tys. numerów PESEL dla obywateli Ukrainy. Dziś, tylko do godziny 11 mam informacje o kolejnych 16 tys. To dobry wynik" - dodał.

Na mocy specustawy od środy uchodźcy z Ukrainy mogą m.in. otrzymać numer PESEL i założyć Profil Zaufany. Wnioski można składać w dowolnym urzędzie gminy. Jak podkreśla Cyfryzacja KPRM, dzięki nadaniu PESEL w ramach specjalnej procedury przeznaczonej dla osób, które przekroczyły granicę z Ukrainą po 24 lutego, możliwe będzie korzystanie z usług publicznych, takich jak np. elektroniczne recepty czy odprowadzanie podatków i składek.

W środę na konferencji prasowej Cieszyński zapowiedział też, że dostarczonych zostanie 2 tys. nowych stacji mobilnych oraz 1,5 tys. zestawów stacjonarnych do obsługi uchodźców z Ukrainy. Zostaną też - jak mówił - dostarczone skanery do pobierania odcisków placów. Cieszyński powiedział, że liczba osób, które będą miały uprawnienia do pracy w systemie nadawania numeru PESEL zwiększy się o 100 proc. (PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj