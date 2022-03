Przypomnijmy, że miasta na prawach powiatu mają obowiązek przeznaczania minimum pół procenta ze swojej kasy na budżet obywatelski. Zamrożenie go umożliwi im przekierowanie tych pieniędzy na pilniejsze potrzeby związane z pomocą uchodźcom. Specustawa daje radzie gminy prawo do upoważnienia prezydenta miasta do zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych, w tym do przeniesień między działami (w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy). Obecnie samorządy finansują pomoc ze środków przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe. Te jednak, jak alarmują, już się wyczerpały. Z kolei finansowa pomoc rządowa, która ma je wesprzeć, dopiero jest uruchamiana (piszemy o tym w dzisiejszym wydaniu na str. B1).