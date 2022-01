12 stycznia Polska Spółka Gazownictwa (PSG) ogłosiła, że z uwagi na brak pieniędzy na przyłączanie nowych klientów do krajowej sieci gazowej w latach 2022-2023 nie będzie podpisywać nowych umów. Trudno mi to sobie wyobrazić, że nie było wiadomo, że budżet jest na wyczerpaniu. Jakie okoliczności wpłynęły na to, że PSG zabrakło pieniędzy na nowe przyłącza gazowe?