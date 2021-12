Zadania opiniodawcze regionalnych izb obrachunkowych - w stosunku do podjętych już uchwał budżetowych - to stanowiska wydawane na podstawie art. 230 ust. 4 oraz art. 246 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1991). Z podanych regulacji wynika, że RIO na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu danej JST wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6. Ponadto regionalna izba obrachunkowa przedstawia opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Opinie składów orzekających RIO podejmowane w ww. sprawach jakkolwiek są istotne z punktu widzenia gospodarki finansowej, to jednak posiadają status jedynie opinii. Nie mają więc takiej samej mocy i skutków, jak rozstrzygnięcia nadzorcze podejmowane w stosunku do uchwały budżetowej.

Jak więc z powyższego wynika, postępowanie nadzorcze, inaczej niż postępowanie opiniodawcze, może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi w stosunku do gminy, a ściślej rzecz ujmując, w stosunku do przyjętej przez radę gminy uchwały budżetowej. Co wymaga podkreślenia, postępowanie nadzorcze jest niejako wszczęte warunkowo, bowiem jak już zaznaczono, postępowanie to podlega umorzeniu, gdy dana jednostka samorządowa zweryfikuje swój błąd w terminie wskazanym przez RIO (podejmie uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej). Wówczas też regionalna izba obrachunkowa wydaje odrębną uchwałą w tym zakresie przedmiotowym.