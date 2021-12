Obecnie jest to 1,3 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę (w 2020 r. wyniósł on 1919 zł) za pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów, czyli 24,95 zł. Opłaty maksymalne dla pozostałych pojemności mają być obliczane proporcjonalnie. Oznacza to, że największa stawka za pojemnik 1100 l to 228,68 zł. Przed nowelizacją opłaty maksymalne za kontenery z firm były na tyle niskie, że część gmin wyłączyła te nieruchomości ze swojego systemu (za worek o pojemności 120 l było to 19,19 zł, a za pojemnik 1100 l 61,4 zł), ponieważ wpłaty nie pokrywały kosztów odbioru i zagospodarowania tych odpadów.