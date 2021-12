Skoro przedmiotowe zapytanie dotyczy pomocy rzeczowej, w pierwszej kolejności należy się odnieść do regulacji związanych zakresowo z tą formą wsparcia samorządowego. I tak w art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.) postanowiono, że gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Przepis ten pozostaje w funkcjonalnym związku z art. 220 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.), z którego m.in. wynika, że z budżetu JST może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Natomiast zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 u.f.p. wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący.

Warto także dodać, że ustawodawca odróżnia pomoc rzeczową od pomocy finansowej. I tak pomoc finansowa, co oczywiste, ma postać środków pieniężnych, zaś rzeczowa przejawia się w konkretnej korzyści już sfinansowanej przez jednostkę samorządową, np. w zakupie opisanej dokumentacji projektowej. W praktyce zainteresowana wsparciem JST, a ściślej rzecz ujmując organ stanowiący tej jednostki, podejmuje specjalną uchwałę w oparciu o ww. regulacje prawne, której przedmiotem jest udzielenie pomocy w formie wykonania i przekazania dokumentacji projektowej na realizację określonego zadania inwestycyjnego.

Zatem z punktu widzenia przywołanych wyżej przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych nie ma wątpliwości co do tego, że w trakcie danego roku np. gmina może udzielić pomocy finansowej czy rzeczowej innemu samorządowi.

Co jednak istotne, ww. regulacje nie zabraniają udzielania pomocy rzeczowej w perspektywie dłuższej niż jeden rok budżetowy. Jednak wówczas jednostka zainteresowana stosowaniem tej formy pomocy dla innej jednostki (np. dla województwa) musi uwzględnić przepisy dotyczące planowania wydatków z uwzględnieniem wieloletniej prognozy finansowej.

Dla przypomnienia: wieloletnia prognoza finansowa to element planowania wydatkowania budżetowego w perspektywie długoletniej, dłuższej co najmniej niż jeden rok budżetowy. Zgodnie z art. 226 ust. 1 u.f.p. powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej: