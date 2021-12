Rozporządzenie z 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 394) zaczęło obowiązywać od 15 marca 2019 r., czyli sześć miesiący po upływie ustawowego terminu na przyjęcie audytów. Ale, inaczej niż ustawa, rozporządzenie nie określało terminu, w jakim mają powstać audyty krajobrazowe. Samorządowcy myśleli więc, że mają czas. Jednak niedawno na posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury i komisji samorządu terytorialnego Michał Gil z resortu rozwoju i technologii poinformował, że audyty powinny być gotowe do 15 marca 2022 r., bo wówczas miną trzy lata od obowiązywania rozporządzenia. To spore zaskoczenie, bo jak mówi Mirosław Rymer z kancelarii Płaza Głąb, jedyny sztywny termin na przygotowanie audytów krajobrazowych wynikał z ustawy krajobrazowej. – Ten termin minął 10 września 2018 r. Po tej dacie, jeśli dany sejmik nie uchwalił audytu krajobrazowego, to wojewoda zgodnie z art. 13 ust. 2 ww. ustawy powinien go wezwać do uchwalenia tego dokumentu we wskazanym w wezwaniu terminie. Jeśli mimo wskazania terminu sejmik by nie wykonał audytu, wówczas jego opracowaniem powinien zająć się wojewoda, to także on powinien następnie go przyjąć w drodze zarządzenia zastępczego – wyjaśnia prawnik. Niektóre sejmiki takie terminy z wojewodami ustaliły, ale najczęściej na 2023 r., a nie na 2022 r. Z naszych informacji wynika, że termin pokrywający się z oczekiwaniami rządu wyznaczył sejmikowi jedynie wojewoda podkarpacki. Co to wszystko oznacza? Otóż rząd nie ma co się spodziewać, że do połowy marca przyszłego roku sejmiki zakończą pracę.