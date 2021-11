Są to bardzo trudne społecznie decyzje. Ale w sytuacji silnej urbanizacji, zmian klimatycznych, pustynnienia krajobrazu, zadaniem miasta jest odpowiedzialne planowanie przestrzeni miejskiej. Chcemy zapobiegać wykluczeniu przyrodniczemu (czyli sytuacji, gdy część mieszkańców jest pozbawiona dostępu do przyrody) i tak kształtować przestrzeń miejską, by tworzyła przyjazny klimat do życia i przyciągała ludzi. Proszę też pamiętać, że prawo własności nie oznacza prawa do zabudowy.