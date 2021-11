Sąd podkreślił, że zawiadomienie o nabyciu bądź zbyciu pojazdu jako takie nie jest sprawą z zakresu administracji publicznej, przez co mogłoby nie podlegać kontroli sądowo-administracyjnej. Jednak ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110) przewiduje wysoką karę administracyjną za brak dokonania tej czynności. Stąd, skoro niewykonanie obowiązku może skutkować odpowiedzialnością administracyjną, to przyjęcie zawiadomienia należy zakwalifikować jako czynność z zakresu administracji publicznej. Co za tym idzie, z tego, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie jest sprawą, lecz czynnością administracyjną wynika, że przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące właściwości nie są wiążące, ale stanowią jedynie wskazówkę interpretacyjną.