Wicestaroście i innym członkom zarządu powiatu nie można przyznać nagrody uznaniowej, gdyż brak jest na to podstawy prawnej. W myśl art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.). pracownikowi samorządowemu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.s., za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę. W praktyce oznacza to, że nagrodę może otrzymać pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie powołania i umowy o pracę, ponieważ właśnie o tych formach zatrudnienia mowa we wskazanych przepisach. Tymczasem członkowie zarządu powiatu, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit b. u.p.s., są zatrudniani na podstawie wyboru. Z kolei stosownie do regulacji zawartych w art. 39 ww. aktu prawnego pracodawca w regulaminie wynagradzania może określić warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa, jednak wyłącznie dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Tym samym prawo do nagród innych niż nagroda jubileuszowa (bo ta przysługuje wszystkim pracownikom samorządowych, którzy legitymują się odpowiednim stażem pracy) wynika z: regulaminu wynagradzania obowiązującego w danej jednostce (dla zatrudnionych na umowę o pracę) lub decyzji starosty o przyznaniu nagrody (gdy przyznawana jest zatrudnionym na podstawie powołania, np. skarbnikowi powiatu).