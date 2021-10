Urzędy statystyczne właśnie podliczają pracę rachmistrzów, którzy brali udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Od tego podsumowania będzie zależał ich zarobek . Za jedną ankietę mogą otrzymać 6 zł brutto. Niestety zdaniem niektórych rachmistrzów urząd statystyczny przesłał im błędne rozliczenia. – W moim przypadku pomylili się o ok. 300 formularzy – skarży się rachmistrz z woj. zachodniopomorskiego. – To bardzo dużo, bo chodzi o 1,8 tys. zł. – dodaje. – Spisałem ok. 2 tys. osób, a z rozliczenia wynika, że ok. 1,8 tys. – przyznaje rachmistrz z woj. mazowieckiego. Inni również skarżą się, ale chodzi zazwyczaj o kilka brakujących ankiet. – Mnie się nie zgadza pięć osób, ale to już tylko 30 zł. Nie będę się kłócić – wylicza następny. Z kolei niektórzy rachmistrzowie cieszą się, bo urząd pomylił się, ale na ich korzyść, np. doliczając ankiety.