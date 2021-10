Podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego kobieta zwróciła się do pomocy społecznej, reprezentowanej formalnie przez prezydenta miasta, o doręczenie jej dokumentacji dotyczącej korzystania ze świadczeń, poczynając od 2010 r. Organ zwrócił się do niej o sprecyzowanie, jakich konkretnie dokumentów się domaga oraz w jakim celu mają one zostać wykorzystane. Poinformował, że możliwe jest wydanie dokumentacji za okres od 2014 r. po wskazaniu, o jakie konkretnie dokumenty chodzi oraz po wykazaniu interesu prawnego. Organ wyznaczył termin 10 dni na udzielenie odpowiedzi. Kobieta wskazała, że chodziło jej o decyzje odmawiające przyznania pomocy na ogrzewanie domu.