Co istotne, wymiana będzie się odbywać raczej w tempie ewolucji niż rewolucji. Godło RP, flagi państwowe, flagi i bandery oraz pieczęcie państwowe wykonane przed dniem wejścia w życie nowej ustawy będą mogły być stosowane aż do ich zużycia. Do czasu określenia nowych wzorów druków, formularzy, dokumentów publicznych (z wizerunkiem orła białego ustalonego dla godła RP) ważne będą te dotychczasowe. Także wydrukowane lub wyprodukowane druki, formularze i blankiety dokumentów publicznych, dla których nie ma określonego wzoru, będą mogły być stosowane aż do ich wyczerpania. Dokumentów wystawionych „ze starą pieczątką” nie trzeba będzie wymieniać: zachowają ważność do czasu ich zużycia lub upływu terminów w nich określonych. Inaczej będzie z wymianą tablic urzędowych z godłem RP. Te zainstalowane przed dniem wejścia w życie nowych przepisów będą musiały zostać wymienione najpóźniej 31 grudnia 2025 r.