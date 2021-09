Fundusz w swojej odpowiedzi na początku wyjaśnia, że pojęcia sprzedającego i nabywcy, użyte w art. 22 ustawy z 19 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573), który reguluje zasady udzielania i korzystania z ulg, nie są tożsame z pojęciami sprzedającego i nabywcy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego stronami kooperacji uprawniającymi do obniżenia należności na PFRON mogą być jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego podlegające centralizacji VAT, o ile są pracodawcami na gruncie przepisów kodeksu pracy i spełniają warunki określone w art. 22 ustawy. Przy czym, aby było to możliwe, to zgodnie z art. 22 ust. 10a ich dane muszą być ujawnione na fakturze dokumentującej zakup produkcji lub usługi uprawniającej do uzyskania ulgi we wpłacie na PFRON, obok danych sprzedającego i nabywcy w rozumieniu przepisów o podatku VAT.