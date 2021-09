Tak, sfinansowanie z budżetu gminy dowozu dzieci do szkoły zlokalizowanej poza przypisanym uczniom obwodem jest jak najbardziej możliwe. Nie ma w tym zakresie ani ryzyka naruszenia ustawy o finansach publicznych, ani ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wydatek ten wpisuje się bowiem w podstawowe uprawnienie rodziców, a dotyczące prawa wyboru szkoły, do której ma uczęszczać ich dziecko.

Z tego należy więc wnioskować, że zapewnienie dzieciom bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów podróży dotyczy dowozu do szkoły obwodowej. Przepisy jednak nie określają, czy jest możliwe zapewnienie przez gminę (właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka) dowozu do placówki położonej na terenie tej gminy, jednak poza terenem właściwej dla ucznia szkoły obwodowej.

Tu warto wspomnieć, że w orzecznictwie sądowym (wpracowanym jeszcze na kanwie uchylonych regulacji prawnych ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty) wskazywano, iż rodzicom przysługuje prawo wyboru szkoły, do której ma uczęszczać dziecko, i jest to założenie gwarantujące równość podmiotów wobec prawa. Wynika to wprost z art. 70 ust. 3 zdanie pierwsze Konstytucji RP, który stanowi, że rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne. W konsekwencji należy odrzucić założenie, że intencją ustawodawcy było uniemożliwienie gminie zapewnienia bezpłatnego dowozu dzieci, które uczą się w placówce poza przypisanym im obwodem. Do takich wniosków prowadzi też analiza wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 25 sierpnia 2015 r. (sygn. akt I SA/Rz 699/15) utrzymanego w mocy wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 września 2016 r. (sygn. akt II GSK 3305/15). W podanym wyżej wyroku WSA m.in. stwierdziło, że brak możliwości dowozu do szkoły poza obwód prowadziłby do „nieuprawnionego nierównego traktowania ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, przy jednoczesnym zagwarantowaniu możliwości wyboru szkoły”.